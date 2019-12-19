Свыше ста студентов приняли участие в молодежной конференции – деловой игре SMART NATIONS MODEL UNESCO

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19.12.2019

10 декабря 2019 года в Цифровом деловом пространстве (Москва) состоялась первая сессия Модели ЮНЕСКО – SMART NATIONS MODEL UNESCO. Мероприятие было организовано Кафедрой ЮНЕСКО «Социально-правовые и этические основы общества знаний (информационного общества)» Государственного университета управления совместно с Фондом «Центр международного продвижения» и при содействии Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Модераторами торжественной церемонии открытия выступили проректор ГУУ, исполнительный директор Кафедры ЮНЕСКО С.М.Малкарова и председатель Совета Фонда «Центр международного продвижения» Р.С.Чуков.

На церемонии открытия третий секретарь Секретариата Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО К.Н.Емелин озвучил приветствие Ответственного секретаря Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Посла по особым поручениям МИД России Г.Э.Орджоникидзе. Модераторы зачитали приветственное письмо заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Г.Н.Кареловой. С напутственными словами к делегатам и организаторам обратился первый заместитель Генерального директора ТАСС, Председатель Российского комитета Международной программы развития коммуникации ЮНЕСКО М.С.Гусман. На открытии также присутствовали представители МГИМО в лице вице-президента Всемирной Федерации Ассоциаций ООН, заведующего Кафедрой ЮНЕСКО А.Н.Борисова, а также ведущего эксперта Центра международной информационной безопасности и научно-технологической политики М.Б.Алборовой.

Программный специалист Сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО Яко Дю Туа выступил не только на церемонии Открытия, но и провел Мастер-класс для участников совместно с К.Н.Емелиным. У студентов и учащихся старших классов была возможность задать вопросы по повестке дня, процедуре функционирования органов ЮНЕСКО и позициям государств-членов Организации.

В ходе мероприятия была смоделирована работа двух органов ЮНЕСКО: Исполнительного совета и Межправительственного совета Международной программы развития коммуникации. Примерив на себя роль представителей различных стран, студенты и учащиеся в ходе дискуссии выработали резолюции по вопросам, касающимся искусственного интеллекта и Интернет и СМИ индикаторов. Все решения, были высоко оценены представителем Яко Дю Туа.

На торжественной церемонии закрытия Модели была проведена презентация онлайн Платформы «Цифровые волонтеры», инициатором которой стала Кафедра ЮНЕСКО «Социально-правовые и этические основы общества знаний (информационного общества)» Государственного университета управления.