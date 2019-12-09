В ЮНЕСКО прошла организованная при участии России Международная конференция по языковым технологиям

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09.12.2019

4-6 декабря 2019 г. в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в рамках Международного года языков коренных народов состоялась Международная конференция «Языковые технологии для всех: обеспечение языкового разнообразия и многоязычия во всем мире».

Мероприятие организовано правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ХМАО) совместно с Российским комитетом Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и Межрегиональным центром библиотечного сотрудничества в партнерстве с Секретариатом ЮНЕСКО и Европейской ассоциацией языковых ресурсов (ELRA).

Российскую делегацию возглавили губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В.Комарова и руководитель Федерального агентства по делам национальностей И.В.Баринов, которые представили доклады о языковой политике Российской Федерации.

На церемонии открытия выступил замгендиректора ЮНЕСКО по коммуникации и информации М.Шакшук. Он подчеркнул ведущую роль России в развитии темы языков в ЮНЕСКО, отметив, что в основе деятельности Организации на данном направлении лежат итоговые документы ряда международных конференций, прошедших в ХМАО и Республике Саха (Якутия). М.Шакшук выразил надежду, что данная работа будет продолжена в контексте предстоящего провозглашения Международного десятилетия языков коренных народов (2022 – 2032 гг.).

В ходе Конференции основные дискуссии развернулись вокруг политических, социальных, культурных, экономических, коммуникационных, образовательных и научных аспектов сохранения языков, развития языкового разнообразия и многоязычия в реальном мире и в киберпространстве. Выступавшими подчеркивалось, что языки – это главный вектор коммуникации между отдельными людьми, народами и странами. Они также являются одним из ключевых инструментов воздействия на сознание и поведение людей, поэтому отмечалась их роль в идеологическом манипулировании, культурном, политическом и экономическом доминировании, разобщении и изменении идентичности.

Участники Конференции обсудили влияние процессов глобализации и урбанизации на сокращение языкового разнообразия. Крупные европейские языки - испанский, итальянский, немецкий, португальский, русский, французский – маргинализируются, выводятся из сфер образования и науки, бизнеса и туризма даже в странах их происхождения. Отмечался феномен ухода большинства языков «в тень» английского, который де-факто доминирует над другими официальными языками ООН. Обращалось внимание и на отсутствие среди них африканских языков.

Ораторы приводили оценки, согласно которым через пару сотен лет из 7 тысяч языков на земле может остаться лишь 10 - 15. Под воздействием соответствующих технологий языки теоретически могут и вовсе исчезнуть, уступив место беззвучной и бессловесной коммуникации. Выступавшими подчеркивалось, что если государства хотят сохранить свои языки, им необходимо уделить серьезное внимание развитию науки об экономике языковой сферы. Для обсуждения насущных языковых проблем участниками Конференции было выдвинуто предложение об организации Всемирного саммита по языкам.