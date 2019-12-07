Более 100 российских студентов примут участие в образовательной модели ЮНЕСКО в Москве

Версия для печати

07.12.2019

Образовательная модель ЮНЕСКО, которая впервые пройдет в Государственном университете управления (ГУУ), соберет более 100 студентов московских вузов в области международных отношений и международного права. Об этом ТАСС сообщил ректор университета Иван Лобанов.

Модель ЮНЕСКО представляет собой одновременно молодежную конференцию и деловую игру. Участники из числа студентов-международников наделяются теми же функциями, что и представители стран-участниц ЮНЕСКО. Среди вузов, принимающих участие в событии, - МГИМО и Дипломатическая академия МИД России, МГУ имени М. В. Ломоносова, РУДН, РГГУ и НИУ ВШЭ. В этом году к студентам присоединятся учащиеся старших классов московских школ. Мероприятие проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

"10 декабря в рамках III Международного форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект (ИИ) и цифровая экономика" на базе ГУУ впервые будет организована модель ЮНЕСКО (входит в программу празднования столетия ГУУ - прим. ТАСС), которая объединит на одной площадке более ста учащихся факультетов вузов по направлениям международных отношений, международного права, международного менеджмента, государственного управления и политологии. Главными темами для обсуждения станут аспекты развития ИИ и особенности работы современных СМИ, в том числе проблема распространения недостоверной информации в интернет-пространстве", - пояснил он.

"Для студентов модель станет не просто площадкой для получения практического опыта, но и возможностью расширить контакты сотрудничества для реализации совместных инициатив. Школьники получат первый опыт знакомства с ЮНЕСКО и, возможно, определяться с выбором профессионального пути. Участие в дебатах тренирует важные для международников навыки - прежде всего, языковые, а также развивает способности успешного ведения политических дискуссий и переговоров. Темы ИИ и трансформации информационного пространства - это реальность, в которой мы живем, глубокое понимание этих процессов необходимо современным студентам, которые желают связать свою жизнь с международной деятельностью", - сказал собеседник агентства.

Одними из ключевых стратегических целей Кафедры ЮНЕСКО "Социально-правовые и этические основы общества знаний (информационного общества)" является содействие развитию связей между наукой, политикой и обществом, а также этической и инклюзивной политикой в интересах устойчивого развития. Организаторы ожидают, что молодые люди смогут представить свое видение этических вопросов, связанных с внедрением ИИ. По итогам мероприятия участники разработают документ, включающий видение проблемы и пути ее решения, он будет отправлен для рассмотрения в ЮНЕСКО. Свою оценку результатов работы модели даст специалист сектора коммуникации и информации международной организации Яко Дю Туа.

Модель ЮНЕСКО станет частью программы III Международного научного форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика", который пройдет в Москве 9-10 декабря под эгидой Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства цифрового развития и массовых коммутаций РФ. Событие входит в программу празднования 100-летия Государственного университета управления.

Источник: ТАСС