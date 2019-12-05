 
 
 
Россия и ЮНЕСКО
Постоянное представительство России при ЮНЕСКО
Вестник ЮНЕСКО №20'2014
Вестник ЮНЕСКО №20'201460 лет с ЮНЕСКО
 
unesco.ru / Культура

«Байконур» планируют внести в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

Версия для печати

05.12.2019

Космодром «Байконур» планируют внести в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, такой шаг позволит дать объекту и его площадкам новую жизнь. Об этом стало известно на международном круглом столе «Астрономические обсерватории Казанского университета», который прошел в Казани.

«Есть идея подготовки досье первого космодрома „Байконур“ [для включения] в номинационный список всемирного наследия, в частности гагаринского старта и соответствующих музейных комплексов, которые расположены на его территории», — сказал ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.

«Байконур» — первый и крупнейший в мире космодром, расположенный на территории Казахстана. Он основан в 1955 году и был предназначен для проведения летных испытаний и запуска баллистических ракет. Территория комплекса космодрома арендована РФ у Казахстана до 2050 года.

«Включение объекта в перечень наследия ЮНЕСКО позволит дать новую жизнь площадкам космодрома», — добавил заместитель гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Сергей Савельев.

Всемирное наследие
Виртуальная энциклопедия «чудес света»
Календарь событий
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Ретроспектива
Ретроспектива
Истории о знаменитых педагогах, учёных и деятелях культуры России
Vox Populi
Vox Populi
Образование, наука, культура, коммуникации в зеркале социологии
Из первых уст
Из первых уст
Авторитетные мнения российских политиков и общественных деятелей
XIII Международные Лихачевские Научные Чтения
XIII Международные Лихачевские Научные Чтения
«Диалог культур: ценности, смыслы, коммуникации»
 
© Unesco, 2002 – 2018
© Создание сайта – Инфорос, 2009