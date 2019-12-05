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05.12.2019

Космодром «Байконур» планируют внести в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, такой шаг позволит дать объекту и его площадкам новую жизнь. Об этом стало известно на международном круглом столе «Астрономические обсерватории Казанского университета», который прошел в Казани.

«Есть идея подготовки досье первого космодрома „Байконур“ [для включения] в номинационный список всемирного наследия, в частности гагаринского старта и соответствующих музейных комплексов, которые расположены на его территории», — сказал ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.

«Байконур» — первый и крупнейший в мире космодром, расположенный на территории Казахстана. Он основан в 1955 году и был предназначен для проведения летных испытаний и запуска баллистических ракет. Территория комплекса космодрома арендована РФ у Казахстана до 2050 года.

«Включение объекта в перечень наследия ЮНЕСКО позволит дать новую жизнь площадкам космодрома», — добавил заместитель гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Сергей Савельев.