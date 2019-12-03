В ЮНЕСКО пройдет международная конференция по языковым технологиям

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03.12.2019

4-6 декабря в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в рамках провозглашенного ООН Международного года языков коренных народов состоится международная конференция «Языковые технологии для всех (LT4All): обеспечение языкового разнообразия и многоязычия во всем мире».

Мероприятие организовано Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры совместно с Российским комитетом Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и Межрегиональным центром библиотечного сотрудничества в партнерстве с Секретариатом ЮНЕСКО и Европейской ассоциацией языковых ресурсов (ELRA).

Российскую делегацию возглавят губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В.Комарова и Руководитель Федерального агентства по делам национальностей И.В.Баринов, которые представят доклады о языковой политике Российской Федерации. В тематических круглых столах, посвященных вопросам эволюции условий языкового разнообразия и многоязычия, примут участие ученые, лингвисты, исследователи языковых технологий.

«На полях» конференции откроется выставка «Коренные малочисленные народы Севера. Языки. Технологии». Состоится презентация созданного Обско-угорским институтом прикладных исследований и разработок «Электронного депозитария по фольклору обских угров и самодийцев». Окружные мастера этнографического музея «Торум Маа» и творческий коллектив театра обско-угорских народов «Солнце» проведут мастер-классы для участников. Обладательница Гран-при всероссийских и международных фестивалей искусств В.И.Кондратьева выступит с музыкальными и танцевальными номерами.