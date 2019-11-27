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Генеральная Ассамблея избрала Россию в Комитет всемирного наследия

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27.11.2019

22-я Генеральная Ассамблея государств-участников Конвенции о всемирном наследии собирается 27 и 28 ноября 2019 г. в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, Франция. В ней участвуют 193 государства-участника Конвенции о всемирном наследии под председательством г-на Адама Аль Муллы, посла и постоянного представителя Государства Кувейт при ЮНЕСКО.

В ходе сессии Генеральная Ассамблея избрала девять новых членов Комитета всемирного наследия: Египет, Эфиопия, Мали, Нигерия, Оман, Таиланд, Российская Федерация, Саудовская Аравия и Южная Африка.

Таким образом, текущий состав Комитета всемирного наследия выглядит следующим образом:

Австралия, Бахрейн, Босния и Герцеговина, Бразилия, Китай, Египет, Эфиопия, Гватемала, Венгрия, Кыргызстан, Мали, Нигерия, Норвегия, Оман, Сент-Китс и Невис, Испания, Таиланд, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Южная Африка, Уганда.

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