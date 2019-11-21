Россию переизбрали в Исполнительный совет ЮНЕСКО

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21.11.2019

Российская Федерация по итогам голосования, прошедшего в рамках 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, вновь вошла в главный рабочий орган международной организации - Исполнительный совет, передаёт корреспондент РИА Новости из штаб-квартиры ЮНЕСКО.

Кандидатура России получила 152 голоса, столько же получила "соседка" РФ по группе Польша. Ещё двое "соседей" - Венгрия и Сербия - получили по 158 голосов. В ходе голосования одна страна-участница ЮНЕСКО воздержалась, ещё два бюллетеня были признаны недействительными.

"Мы удовлетворены итогами голосования на выборах членов Исполсовета. Россия получила голоса значительного большинства государств-членов - свыше 150 голосов. Это даст нам возможность продолжить работу в Исполсовете в нынешнее очень критическое для организации время, когда необходимо принимать фундаментальные решения, касающиеся ее будущего, касающиеся ответа на основные вызовы, которые стоят перед организацией", - сказал РИА Новости постпред РФ в ЮНЕСКО Александр Кузнецов.

Он отметил, что такой исход голосования "в целом это даёт нам возможность и впредь вносить весомый вклад в деятельность этой организации, где Россия всегда играла конструктивную и очень важную роль".

В ноябре 2015 года Россию уже переизбирали в исполнительный совет на срок в четыре года.

Исполнительный совет ЮНЕСКО является административным органом, он осуществляет подготовку работы Генеральной конференции и несет ответственность за эффективное осуществление решений Генеральной конференции.

Функции и обязанности Исполнительного совета в основном определены в уставе и правилах процедуры либо в директивах, принятых генеральной конференцией. Дополнением к этим нормативным положениям служат резолюции генеральной конференции. Раз в два года генеральная конференция поручает исполнительному совету выполнение конкретных задач.

Россия председательствовала в исполнительном совете ЮНЕСКО в 2009-2011 годах.

Источник: РИА Новости