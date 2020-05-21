60 лет Российскому Университету Дружбы Народов

Фотографии предоставлены Управлением по связям с общественностью РУДН

5 февраля Российскому университету дружбы народов (РУДН) исполнилось 60 лет. Именно здесь высшее образование получили 200 000 профессионалов, которые работают в Азии, Африке, Латинской Америке, Европе, в странах Ближнего и Среднего Востока.

РУДН сохраняет принцип равенства, заложенный при его основании, при этом развивается как международный вуз исследовательского типа. За четыре года РУДН стремительно поднялся в QS World University Rankings и занимает сейчас 392-ю строчку.

РУДН — самый интернациональный университет России. Здесь учатся 33 000 студентов из 158 государств. Президент РФ Владимир Путин поздравил РУДН с 60-летием: «Отрадно, что и сегодня РУДН бережно сохраняет сложившиеся традиции, высоко держит планку одного из ведущих вузов России. Объединяет своей благородной миссией талантливую, инициативную, целе­устремленную молодежь из разных стран, открытую для прогрессивных идей и реализации современных программ и проектов».

Треть времени существования Университетом руководил В.М. Филлипов, который приступил к обязанностям ректора в 1993 году. За эти годы число студентов увеличилось в 5 раз, а количество факультетов — в 2 раза. Сегодня высокое качество полученного в РУДН образования доказывают его выпускники в 170 странах, а сам университет уверенно вошел в топ-500 мировых вузов.

«60 лет назад было принято очень важное решение о создании нашего Университета. Мы прошли путь от вуза, который в основном занимался подготовкой кадров для развивающихся стран, до многопрофильного исследовательского университета — от УДН до RUDN University, научно-образовательного центра, широко известного и признанного в российских и мировых рейтингах», — сказал В.М.Филлипов, ректор Российского университета дружбы народов.

В.М.Филлипов прошел путь от студента физмата Университета дружбы народов до министра образования РФ, этот пост он занимал с 1998 по 2004 год. Доктор физико-математических наук, профессор, он владеет французским и английским языками, что помогло ему стать мировым экспертом в области высшего образования. Ректор РУДН известен своей работой по нескольким проектам ЮНЕСКО: три года был президентом Международного оргкомитета ЮНЕСКО по проведению Всемирной конференции по высшему образованию. Сейчас он — в составе Управляющего комитета по программе «Образование 2030» и возглавляет профильный Институт сравнительной образовательной политики в РУДН.

Благодаря стратегическим решениям стало возможным развитие международного сотрудничества, исследовательских инициатив, качества образования, социальной ответственности Университета. У РУДН тысячи друзей и партнеров по всему миру, поэтому празднование 60-летия проходило несколько дней, в течение которых состоялись конференция «Жизненные ценности университета в глобализирующемся мире» и симпозиум «Новая динамика научных исследований в развитии общества». На главном событии юбилея — праздничном вечере в Государственном Кремлевском Дворце 8 февраля — собралось 6000 гостей. На концерте выступили 650 студентов из 102 стран, а со сцены прозвучали поздравления от президентов, министров, профессионалов со всего мира.

60-летие РУДН доказало, что Университет опытен и молод, традиционен и креативен, уверен и амбициозен. В нем каждый день открывается целый мир. В нем делают открытия. В нем открывают себя. И новое десятилетие открывается с новыми идеями.

Е.М.Апасова, начальник Управления по связям с общественностью РУДН,

В.В.Антонова, пресс-секретарь РУДН